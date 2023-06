Storia d’amore al capolinea tra Alessandro Zarino e Shaila Gatta. Dopo un anno di relazione, sembra che i due si siano detti addio. La conferma arriva dai loro ultimi movimenti social.

Alessandro Zarino e Shaila Gatta si sono lasciati

Alessandro Zarino e Shaila Gatta facevano coppia fissa da circa un anno. I due andavano d’amore e d’accordo, ma negli ultimi tempi deve essere successo qualcosa che li ha costretti a dirsi addio. Da giorni giravano segnalazioni sul loro conto, tanto che l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva dichiarato: “Fonti mi hanno detto che erano in pausa di riflessione, ma dura da un bel po’. Se li vedremo insieme, l’avranno superata. Dico questo: sotto pare ci sia qualcosa“. Adesso sembra essere arrivata la conferma della rottura.

Alessandro e Shaila: il movimento social conferma la rottura

A confermare che Alessandro e Shaila si sono lasciati è stata ancora una volta Deianira, che ha fatto notare uno strano movimento social dei diretti interessati. A quanto pare, sia Zarino che la Gatta hanno rimosso tutte le foto di coppia dai rispettivi profili Instagram.

Per il momento, Alessandro e Shaila non hanno confermato la rottura. Di certo, l’eliminazione dei contenuti di coppia non lascia spazio a dubbi. Probabilmente, quando si sentiranno pronti, Zarino e Gatta ne parleranno con i fan.