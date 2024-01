Alessi (Novella 2000): torna il Sanremo Sì Award Eau de Milano

Roma, 10 gen. (askanews) – Si svolgerà l’8 Febbraio, alle ore 19, al Teatro Centrale di Sanremo, uno dei salotti più prestigiosi della città, la quinta edizione del Sanremo Sì Award Eau de Milano Novella 2000, che, come ogni anno, conferirà il premio ai personaggi che hanno contraddistinto e reso grande il Festival di Sanremo nel mondo.

Le scelte dei premiati vengono fatte da una Commissione composta dalla redazione di Novella 2000, da Fabio Scarpati, Paolo Chiparo, Altair D’Arcangelo e presieduta dal Direttore Roberto Alessi.

La serata di premiazione verrà presentata dal conduttore Rai Beppe Convertini, ma quest’anno è stata prevista una nuova formula, un vero e proprio evento teatrale, con la partecipazione di artisti e istituzioni, ospiti del mondo della musica, che si esibiranno in alcune performance, illustri nomi dello spettacolo, che incanteranno il pubblico con i loro aneddoti, personaggi dello sport, dell’imprenditoria e del giornalismo e non mancherà, dopo la premiazione, un Gran Royal Buffet nel foyer del teatro.

Tra le nomination di quest’anno, ci sono, per la categoria Autori Cristiano Malgioglio e Giulio Mogol, tra i cantanti Amedeo Minghi, Cugini di campagna, Francesco Baccini, Francesco Facchinetti, i Jalisse, i Matia Bazar, Mietta, Riccardo Fogli, Sabrina Salerno, Sal Da Vinci, Wilma Goich, Povia tra i comici Andrea Roncato, tra i conduttori, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Pippo Baudo, Fiorello, Simona Ventura, Amadeus, Alba Parietti, Diletta Leotta, Michelle Hunziker, Carmen Russo, Emanuele Filiberto di Savoia.

Tra i premiati anche Ornella Muti, Manuela Arcuri, Gabriel Garko, Lory Del Santo, Maria Teresa Ruta, inoltre saranno premiati alcune eccellenze Italiane, come marco Marco Calabresi di Eau di Milano, Lorenzo Marchetti di Virgo Cosmetics, e Jerry Balozzi di Sixteen, non mancherà un premio alla memoria del grande Mike Bongiorno, tra i Direttori Artistici Adriano Aragozzini, tra i Direttori d’orchestra Beppe Vessicchio.

Come influencer e social network Trash Italiano, per le etichette musicali Warner Music Italia con Pico Gibelli, per i produttori Gigi D’Agostino, per le radio non potrà mancare un premio al noto e bravissimo conduttore di RTL 102,5 Francesco Fredella e al Patron di RTL Lorenzo Suraci, ma anche ad Anna Pettinelli, e a Radio Sanremo. Non mancheranno i premi alla Direzione Rai e per la stampa ad Aldo Grasso, Gianni Ippoliti, Mario Luzzato Fegiz e Maurizio Seymandi.

Sarà, come sempre, uno degli eventi più attesi durante la settimana del Festival, tra quelli di maggior rilievo negli ultimi anni, che vedrà sul palco tanti vincitori tra le varie categorie in gara, tutti volti amatissimi dal grande pubblico.