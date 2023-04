Alessia Cammarota e Aldo Palmeri a Verissimo: "In estate saremo in cinque"

Stanno per tornare ad assaporare la gioia più grande ed Alessia Cammarota e Aldo Palmeri a Verissimo annunciano: “In estate saremo in cinque”. Silvia Toffanin li ha introdotti così: “Sono in attesa del terzo figlio e la loro storia d’amore ha appassionato tutti”. Alessia esibisce il pancione Silvia con gioia le dice che “si vede”. Alessia ha esordio spiegando circa il suo stato che “forse ancora non l’ho ben capito, forse lo capirò ma per ora Nicol e Leonardo mi tengono attiva ed impegnata“.

La gioia di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri

E Aldo? Lui si è detto “pronto, ormai è il terzo figlio. Poi lei mi dice sempre che un terzo figlio lo aveva che ero io, quindi mi sento in realtà come il quarto adesso che arriva il terzo vero. Poi la domanda cruciale su quando è previsto il lietissimo evento ed Alessia dà la notizia. “Inizio agosto-fine luglio”. E ancora: “In piena estate. Siamo un po’ in ansia per affrontare questa estate. La Toffanin ha poi spiegato che la storia d’amore fra i due va avanti da nove anni fra momenti belli e difficoltà.

I momenti belli e quelli bui

I due si sono sposati quasi subito dopo l’uscita da Uomini e Donne e la conduttrice ha mandato un tenero “recap” della loro storia d’amore. Poi l’ammissione sulla loro battuta di arresto, ammissione di Aldo: “Molte responsabilità tutte insieme, l’età era quel che era”. E in chiosa: “Credo che certi sbagli non si fanno solo se si ha un bagaglio di esperienza e per averlo si deve cascare“. Cascare e rialzarsi come ha fatto la splendida coppia di genitori.