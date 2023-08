Alessia Cammarota: come ha fatto a tornare in forma dopo il parto?

Alessia Cammarota: ecco come ha fatto a tornare in forma dopo il parto

Alessia Cammarota è reduce dal parto del terzo figlio. Sono passati pochi giorni dalla nascita del bimbo, ma lei è in forma come sempre. Come ha fatto? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è confidata con i fan.

Lo scorso 18 luglio, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri sono diventati genitori del terzo figlio, il piccolo Mattia. A distanza di meno di un mese dal parto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata in perfetta forma fisica. Come ha fatto? E’ stata lei stessa a confidare il suo ‘segreto’ ai fan.

Alessia Cammarota: ecco qual è stato il suo ‘trucco’

Via Instagram, Alessia ha risposto ad una fan che le ha confessato di non riuscire a perdere i kg in più presi durante la gravidanza. Così, la Cammarota ha svelato il ‘trucco‘ che le ha consentito di tornare in forma. L’ex corteggiatrice ha raccontato:

“Nove mesi di dieta mi hanno aiutata sinceramente. Ma non credete che tutto sia perfetto l’attimo dopo. Manca ancora qualche kg e l’addome è comunque svuotato. Ci vorrà tempo, ma io sono tranquilla, non ho fretta. È semplicemente la natura”.

Il consiglio di Alessia Cammarota alle fan

Alessia ha confessato di aver seguito una dieta per tutti i nove mesi di gravidanza. E’ per questo che, dopo il parto, ha ritrovato facilmente la forma fisica. Nonostante tutto, anche lei sta ancora facendo i conti con qualche chilo di troppo. La Cammarota ha invitato le fan a non avere fretta, rispettando il corpo in tutto e per tutto.