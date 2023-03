Alessia Cammarota, il gender reveal via social: "Era destino"

Dopo il dramma dell’aborto Alessia Cammarota ha da poco annunciato via social di essere in attesa per la terza volta e in queste ore ha svelato se avrà un maschietto o una femminuccia.

Alessia Cammarota: il terzo figlio

Alessia Cammarota ha colto tutti di sorpresa quando, pochi giorni fa, ha annunciato di essere al quinto mese di gravidanza. L’influencer ha atteso un po’ prima di dare l’annuncio ai suoi fan visto che, un anno fa, aveva subito un aborto e la vicenda le aveva procurato grande dolore. In queste ore Alessia ha pubblicato in video dei suoi altri due figli a cui si sente dire: “Sapete una cosa? Il bambino nella pancia della mamma… è un maschietto!”.

Sui social in tanti le hanno fatto le congratulazioni per la lieta notizia e non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo di questo terzo figlio maschio.

Alessia ha confessato via social che per lei e Aldo Palmeri l’arrivo di questo terzo figlio sarebbe un “piccolo miracolo” dopo il dramma da lei vissuto un anno fa, quando aveva subito un’interruzione di gravidanza. “Il sole arriva per tutti, il mio è più splendente che mai”, aveva scritto sui social annunciando ai fan la sua gravidanza.