Alessia Cammarota: lo sfogo dopo il terzo figlio

Qualche giorno fa, Alessia Cammarota è diventata mamma del terzo figlio. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare ad uno sfogo dal sapore amaro.

Dopo il parto del terzo figlio, Alessia Cammarota ha ricevuto diversi messaggi allarmisti da parte dei fan. E’ per questo che, nelle ultime ore, si è lasciata andare ad uno sfogo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha consigliato alle mamme che la seguono di infondere speranza e non fare “terrorismo psicologico“.

Molte delle mamme che le hanno scritto dopo la nascita del terzo figlio l’hanno messa in guardia perché adesso la sua vita diventerà davvero complicata. Non solo, hanno sottolineato che adesso è in estasi solo perché è l’inizio, ma tra qualche giorno diventerà “stanca, distrutta e frustrata“.

La Cammarota, stanca dei consigli non richiesti, si è lasciata andare ad uno sfogo:

“Magari sì, magari no… Magari no! Però dico, se anche dovesse succedere, perché ricordarmelo? Perché portare avanti questo terrorismo psicologico? Questa è una domanda che mi sono sempre fatta e continuo a farla. Perché un’altra mamma dovrebbe spaventare? Perché? Ci può stare che non tutte le persone vivano la gravidanza allo stesso modo o essere neo mamma allo stesso modo. Però ci sta anche che in alcuni momenti si dice una parola in meno, invece di qualcosa di spaventoso. Ok, lo dite a me, faccio le spallucce, ho cresciuto altri due, quindi so a cosa vado incontro e mi viene da sorridere”.