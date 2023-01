Alessia Dicuonzo muore a 23 anni otto mesi dopo l'incidente

Si è arresta nel dolore immenso di chi l’amava: Alessia Dicuonzo muore a 23 anni ed otto mesi dopo l’incidente nel quale iovane di Barletta era in una vettura che fermata a prestare soccorso dopo un sinistro.

Il primo maggio 2022 lungo la Statale 170 e vicino a Montaltino si era consumata quella tragedia innescata da un moto di senso civico.

Alessia Dicuonzo muore a 23 anni

La ragazza era stata soccorsa in condizioni gravissime ed era entrata in coma: Alessia è morta martedì 10 gennaio 2023 all’hospice Don Uva di Bisceglie. La giovane era una ballerina professionista e insegnante di danze caraibiche. Otto mesi fa era a bordo di una Audi A4 condotta da un 41enne “che si era fermato per prestare soccorso agli occupanti di una Volkswagen Fox finita al centro strada”, come spiegano i media.

La terza vettura e l’impatto sul gruppo

A quel punto una terza vettura guidata da una 23enne era piombata addosso alle prime due ferme ed aveva falciato il gruppo. Alessia era fra i feriti gravissimi e venne condotta a razzo Andria dove era restata in Rianimazione fino allo scorso 27 luglio 2022. Poi il trasferimento e la morte per la quale oggi ci sono due indagati a cui la procura contesta il reato di omicidio stradale e la guida in stato di ebbrezza.