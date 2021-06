Alessia Elefante: ecco chi è la splendida fidanzata di Gigio Donnarumma

Gigio Donnarumma è fidanzato da tempo con Alessia Elefante, una bellissima ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo

Gianluigi Donnarumma, portiere della nazionale italiana in Euro 2021, ha praticamente ereditato la fama di Gigi Buffon. L’atleta ha esordito in serie A ad appena 16 anni, diventando in pochissimo tempo un asso sul campo. Oggi 22enne, Gigio è fidanzato da qualche tempo con la bellissima Alessia Elefante, originaria dello suo stesso comune campano, ossia Castellammare di Stabia.

Pur non sapendo come si siano conosciuti di preciso, da amici hanno cominciare una relazione sentimentale e oggi possiamo dire che si amano alla follia. Ma chi è la fortunata che ha rubato il cuore del vincitore della Supercoppa nel 2016?

Alessia Elefante: lavoro e vita privata

Ebbene, Alessia Elefante è nata il 25 maggio 1997, dunque è due anni più grande di Donnarumma. Dai diversi scatti pubblicati sui social si nota peraltro una notevole differenza anche nell’altezza fra i due: il portiere è infatti alto circa 1,96 mentre la 24enne circa 160 cm. Né modella né influencer, Alessia è di fatto una ragazza semplice, che al momento studia all’università.

Proprio la semplicità e la bellezza acqua e sapone della ragazza sono stati certamente gli elementi che hanno fatto innamorare il portiere del Milan. Gigio e Alessia convivono dal 2017 e appaiono innamorati come il primo giorno.