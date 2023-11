La separazione tra Alessia Fabiani e Fabrizio Cherubini si fa sempre più delicata. L’imprenditore ha replicato alle accuse di maltrattamento dell’ex moglie, rimandandole al mittente.

Alessia Fabiani: l’ex marito replica alle accuse di maltrattamenti

Alessia Fabiani e Fabrizio Cherubini sono stati insieme circa sette anni e hanno avuto due splendidi figli. Dal 2015, però, non sono più una coppia e la causa di separazione si fa via via sempre più delicata. Ascoltato in tribunale, l’imprenditore in lacrime ha esordito: “Sono otto anni che aspetto di parlare“. L’ex letterina, che negli ultimi giorni è finita al centro della scena anche per un video in cui Gerry Scotti la palpeggia, lo ha accusato di maltrattamenti.

La versione di Fabrizio Cherubini

L’ex marito di Alessia Fabiani, nel corso dell’udienza, ha rimandato al mittente tutte le accuse. Ha dichiarato:

“La relazione è durata circa 7 anni dal 2008 al 2015, la convivenza anche di più. Vivevamo nello stesso appartamento ma dormivamo in camere separate. Già dai primi del 2016 il rapporto era andato alla deriva. Tramite delle conoscenze in comune ho scoperto che lei aveva una relazione con il suo maestro di tennis. (…) Le liti si fanno sempre più frequenti, rientrava non prima delle 2 o le 3 di notte, visibilmente alterata. Quando era fuori casa le chiedevo di mandarmi foto per capire dove fosse”.

Per provare i tradimenti della showgirl, Cherubini ha letto alcune chat Whatsapp tra lui e l’ex moglie. “Sono a fare una passeggiata“, scrive Alessia. Lui replica: “Sì, mo’ si chiamano passeggiate, continui a prendere in giro me e i tuoi figli a cui non hai mai lavato una maglietta o scaldato un biberon“.

Alessia Fabiani: l’ex marito la accusa di maltrattamenti

Alessia Fabiani ha accusato l’ex marito di maltrattamenti e ha presentato anche un referto del pronto soccorso con data 6 aprile 2016. Fabrizio l’avrebbe afferrata per il collo, provocandole dei lividi che i medici hanno valutato con 20 giorni di prognosi. Secondo Cherubini la vicenda è stata raccontata in modo completamente distorto:

“Lei è rientrata a notte fonda, le ho chiesto più volte dove fosse stata e perché non mi avesse risposto, ma lei continuava a dire che aveva il cellulare scarico. (…) Aveva abiti succinti, è chiaro che era stata con un altro uomo. A quel punto è andata in bagno e io ho preso in mano il suo telefono e ho visto che la batteria era completamente carica. Quando mi ha visto mi ha aggredito con un calcio ai genitali e un pugno. Io mi sono difeso spingendola. (…) Io questi segni non li ho mai visti perché lei non era presente in casa e io non l’ho mai toccata“.

Dulcis in fundo, Fabrizio sostiene di essere costretto a dare ad Alessia un assegno di mantenimento pari a 4 mila euro al mese. Soltanto così lei avrebbe ritirato la querela. Per un po’ di tempo è riuscito a versarle i soldi, ma quando non è stato più in grado di farlo, la Fabiani ha ripresentato la denuncia.

