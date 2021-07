Alessia Macari confessa di non voler allattare suo figlio: scoppia la polemica

Alessia Macari ha confessato di non voler allattare il suo primo figlio ed è stata travolta da una valanga di critiche.

Alessia Macari ha da poco annunciato di aspettare il suo primo figlio e ha scatenato una bufera confessando di non essere intenzionata ad allattarlo al seno.

Alessia Macari: la polemica sull’allattamento

Alessia Macari è sposata con il centrocampista del Benevento Oliver Kragl e ha da poco annunciato di aspettare il suo primo figlio.

Sui social il noto volto tv ha generato una bufera quando, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, ha rivelato di non essere intenzionata ad allattare il suo primo figlio: “Non allatterò. Non è per tutti, non mi piace, anche se non c’è nulla di male”, ha affermato. In tanti hanno criticato la decisione della Macari, visto che notoriamente il latte materno è un alimento fondamentale e completo (raccomandato dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità).

“Mia madre non mi ha allattato e sono uscita bene. Chi giudica fa schifo”, ha tuonato Alessia Macari in merito alle critiche ricevute per via della sua decisione.

Per il momento Alessia Macari non sembra intenzionata a cambiare idea e intanto, sui social, in molti stanno continuando a riempiri di critiche i suoi post. In merito alla sua gravidanza l’ex volto di Avanti un altro sta cercando di mantenere il massimo riserbo, e per il momento non ha confessato il sesso del bebè né quale sarebbe il nome da lei scelto.

Alessia Macari e Oliver Kragl: l’amore

Il 20 maggio 2019 Alessia Macari è convolata a nozze con Oliver Kragl, con cui sembra aver trovato il vero amore. Dopo il matrimonio i due non avevano fatto segreto di desiderare un bebè, e oggi finalmente il loro sogno sta per realizzarsi. “Io ero la madrina del Frosinone e lui giocava lì. Un giorno mi scrive su whatsapp e io rispondo che non doveva permettersi, che era pazzo.

Lui inizia ad insultarmi, ma non mi molla. La sua insistenza ci ha unito”, aveva confessato Alessia Macari in merito all’inizio della sua storia d’amore con il calciatore tedesco.

Alessia Macari: la gravidanza

Alessia Macari è più felice che mai di poter presto avere il suo primo figlio, ma annunciando la gravidanza aveva svelato che Belen Rodriguez le avesse “rubato” alcuni dei suoi nomi preferiti: “Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago”, aveva affermato.