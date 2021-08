Alessia Macari incinta, la confessione: “Fare l’amore in gravidanza è più bello”

Alessia Macari è incinta e ha fatto una confessione. L'ex Ciociara di Avanti un altro ha dichiarato che fare l'amore in gravidanza è più bello.

Alessia Macari incinta: al quarto mese di gravidanza

Alessia Macari è incinta del primo figlio con il marito Oliver Kragl, che ha sposato nel 2019. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip è al quarto mese di gravidanza e non sa ancora se aspetta un maschietto o una femminuccia, ma è molto felice. Il sesso del bambino verrà svelato a settembre, con un gender reveal party, ovvero una festa americana che è diventata molto diffusa anche in Italia. Il bambino nascerà a gennaio, se sarà femmina si chiamerà quasi sicuramente Sia, mentre se sarà un maschietto il nome che stanno valutando è Maui.

La donna ha svelato di amare moltissimo i nomi particolari e fuori dal comune.

Alessia Macari incinta: la confessione

Alessia Macari ha dichiarato al settimanale Nuovo che la passione con suo marito non fa altro che crescere. “È anche più bello fare l’amore in dolce attesa. Con la gravidanza non finisce certo la vita di coppia. Insomma, deve esserci sempre passione…” ha spiegato l’ex Cociara. Nonostante la gravidanza, Alessia Macari e Oliver Kragl non rinunciano alla loro intimità.

La 27enne ha anche raccontato che stanno aumentando le voglie e ha spiegato di desiderare continuamente le mozzarelle. Ha anche dichiarato di consumare pasta e pane sia a cena che a pranzo. Questi cambiamenti nell’alimentazione non stanno pesando sul fisico di Alessia Macari, che per ora ha preso solo tre chili. La showgirl non vuole privarsi di nulla, anche se ha dichiarato che le nausee non mancano, ma che sicuramente ne vale la pena.

Alessia Macari è incinta: ha deciso di non allattare

Alessia Macari ha spiegato che non ha intenzione di allattare suo figlio. Ha dichiarato che non le piace e non vuole farlo. La sua scelta ha scatenato numerose polemiche, visto che il latte materno porta grandi benefici al neonato. La vincitrice del GF Vip ha precisato che lei non è stata allattata e non ha avuto nessun problema durante la crescita, per questo vuole seguire la strada di sua madre, con cui ha un ottimo rapporto.