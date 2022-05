Alessia Marcuzzi alla comunione della figlia identica a lei: le foto degli abiti

Alessia Marcuzzi ha festeggiato la comunione di sua figlia Mia, in tutto e per tutto identica a lei.

Reunion di famiglia per Alessia Marcuzzi, che ha festeggiato la comunione di sua figlia Mia insieme al marito, paolo Calabresi Marconi, e al suo ex, Francesco Facchinetti. Per l’occasione la conduttrice ha sfoggiato uno splendido tailler e sua figlia, in abiti da cerimonia, era del tutto simile a lei.

Alessia Marcuzzi: la comunione della figlia

La piccola Mia Facchinetti ha fatto la sua prima comunione e per l’occasione amici e parenti hanno organizzato per lei uno splendido pranzo. La madre, Alessia Marcuzzi, ha sfoggiato un elegante tailler color crema la cui giacca è stato indossata dalla piccola Mia, infreddolita, alla fine della festa. In tanti tra i fan della conduttrice non hanno potuto fare a meno di notare la straordinaria somiglianza tra le due, che sono praticamente due gocce d’acqua.

Mia è nata dall’amore tra la conduttrice e Francesco Facchinetti. La conduttrice ha poi un altro figlio, Tommaso, nato dall’amore per Simone Inzaghi. Oggi la conduttrice è felicemente sposata con Paolo Calabresi Marconi.

Alessia Marcuzzi: la vita privata

La conduttrice ha un ottimo rapporto con i suoi due famosi ex, così come suo marito. Lei stessa ha svelato di aver fatto spesso delle vacanze con i suoi due ex e con le loro rispettive consorti, diventate per lei buone amiche.

“Questo può avvenire solo se ci sono determinati fattori: primo fra tutti la situazione economica è determinante, il denaro può inquinare i rapporti, noi siamo sereni; poi deve esserci grande intelligenza da parte delle mogli e infine non deve esserci più l’amore”, ha confessato la conduttrice in merito alla sua grande famiglia allargata.