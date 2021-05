Alessia Marcuzzi ci ricasca e mostra ai fan la parrucca: i commenti

Alessia Marcuzzi ha mostrato ai fan due dei suoi toupet di scena e sui social ha scatenato l'ironia di amici e colleghi.

Alessia Marcuzzi ha mostrato via social ai suoi fan due toupet: la conduttrice ha più volte svelato in passato di usare parrucche e toupet per infoltire la sua chioma.

Alessia Marcuzzi: il toupet

Alessia Marcuzzi ha postato la foto di due toupet biondo platino e ha scritto nella didascalia “indecisa”, lasciando intendere ai suoi fan che avrebbe dovuto scegliere uno dei due per l’appuntamento settimanale con Le Iene.

Già in passato la conduttrice non aveva fatto segreto di utilizzare i toupet per infoltire la sua lunga chioma bionda. Il suo post ha generato grande ilarità in rete, dove lo hanno commentato fan, amici e colleghi. Rudy Zerby – che è notoriamente calvo – ha commentato il post della conduttrice scrivendo: “Quello che non usi lascialo a me, grazie”, mentre Margherita Zanatta ha fatto un complimento alla conduttrice scrivendo: “Tanto a te starebbe bene anche un ciuffo di saggina!”

Alessia Marcuzzi: la popolarità sui social

Sui social Alessia Marcuzzi ha acquisito una certa popolarità grazie ai suoi consigli di bellezza e ai suoi post ironici. La conduttrice ama molto condividere anche i dettagli della sua vita privata, e non di rado pubblica post riguardanti il suo amore per i figli e per il marito, Paolo Calabresi Marconi, con cui di recente è stata al centro di una presunta e discussa crisi.

Alessia Marcuzzi: le voci sulla crisi

Nonostante dal 2014 Alessia Marcuzzi sia felicemente legata a Paolo Calabresi Marconi, di recente i due sono stati al centro di una presunta e discussa crisi. La coppia non ha mai confermato la notizia e, dopo un periodo di lontananza dai social, sono tornati a mostrarsi insieme più uniti e felici che mai. Circa un anno fa, quando Belen e Stefano De Martino si sono detti addio, sono anche circolate voci riguardanti un presunto triangolo tra Alessia Marcuzzi, il ballerino e la showgirl argentina, ma in seguito i tre hanno messo a tacere le voci in questione. Oggi sembra che Alessia Marcuzzi abbia trovato la vera serenità accanto a Paolo Calabresi Marconi ma i due hanno anche dichiarato di non aver pensato ad avere un figlio insieme. La conduttrice ha già due figli: Tommaso (nato durante la sua storia con Simone Inzaghi) e Mia (nata dalla sua storia con Francesco Facchinetti).