Alessia Marcuzzi contesa da Rai e La7? La sua decisione

Alessia Marcuzzi avrebbe declinato le nuove proposte a lei giunte da Rai e La7 nonostante il suo recente addio a Mediaset.

Dopo il discusso addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset sembra che siano in corso trattative per il suo approdo in Rai e su La7.

Alessia Marcuzzi: l’addio a Mediaset

Dopo esser stata per oltre 25 anni uno dei volti di punta dei canali Mediaset, Alessia Marcuzzi ha annunciato personalmente il suo addio alla rete televisiva.

Secondo indiscrezioni adesso la conduttrice sarebbe contesa dalla Rai e da La7, ma a quanto pare lei non avrebbe intenzione di accettare alcuna delle proposte che le sarebbero state fatte. Secondo i rumor in circolazione alla conduttrice sarebbe stato proposto anche uno show nel preserale antecedente al tg di Mentana, ma la conduttrice avrebbe declinato la proposta. Quali saranno i suoi prossimi progetti per il futuro?

“Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’.

E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”, ha dichiarato la conduttrice.

Alessia Marcuzzi: i progetti

Per diverso tempo si è vociferato anche che Alessia Marcuzzi potesse approdare nel cast di Ballando con le Stelle, ma sulla questione al momento non vi sono conferme.

Dopo aver trascorso le vacanze in compagnia della famiglia la conduttrice si starà sicuramente dedicando alla sua linea di cosmetici, Luce, un progetto da lei realizzato e che desiderava avviare da tempo. In passato, in merito ai suoi sogni ancora da realizzare, la conduttrice aveva dichiarato: “Un sogno da realizzare? Mi piacerebbe fare un programma sui viaggi, girare il mondo e far scoprire luoghi agli spettatori”.

Alessia Marcuzzi: la vita privata

Durante questo periodo di lontananza dal piccolo schermo la conduttrice ha deciso di dedicarsi di più anche alla sua famiglia: i due figli, Mia e Tommaso, e il marito Paolo Calabresi Marconi. La conduttrice ha avuto i suoi due figli dalle due precedenti relazioni con Simone Inzaghi e con Francesco Facchinetti, con cui oggi ha mantenuto buoni rapporti nonostante la fine della loro liaison. La conduttrice e Paolo Calabresi Marconi sono convolati a nozze nel 2014 e oggi sembrano essere più felici che mai assieme.