Alessia Marcuzzi: “Ecco quando tornerò in tv”

In tanti tra i fan di Alessia Marcuzzi le hanno chiesto via social quando, finalmente, tornerà in tv. La conduttrice ha risposto personalmente.

Alessia Marcuzzi: quando tornerà in tv

A giugno 2021 dopo 25 anni di onorata carriera Alessia Marcuzzi ha detto addio a Mediaset.

Ai tanti fan che le hanno chiesto se e quando tornerà in tv, la conduttrice ha risposto: “Anche voi mi mancate un sacco. Tornerò quando sarò pronta”. La conduttrice sarebbe dunque alla ricerca di programmi che le diano nuovi stimoli e non è escluso che presto tornerà a condurre uno degli show del piccolo schermo, anche se sicuramente non si tratterà di un programma Mediaset. In tanti tra fan, amici e colleghi continuano a seguire la sua quotidianità via social ora che da diversi mesi è assente dal piccolo schermo.

Alessia Marcuzzi: la vita al di fuori del piccolo schermo

Una volta detto addio a Mediaset Alessia Marcuzzi ha deciso di concentrarsi su alcune delle cose a lei più care: anzitutto i figli, Tommaso e Mia, e a seguire la sua linea di make up e prodotti di bellezza, Luce Beauty e Marks & Angels. La conduttrice ha svelato di aver detto addio al piccolo schermo perché da tempo le sarebbero mancati nuovi stimoli.

Alessia Marcuzzi: l’addio a Mediaset

Con un messaggio condiviso dai suoi canali ufficiali Alessia Marcuzzi ha svelato pubblicamente la sua decisione di dire addio a Mediaset. “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’.

E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”, ha scritto la conduttrice nel suo post condiviso via social. Sulla questione è intervenuto anche l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che a proposito della decisione della conduttrice ha affermato: “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. Specifico che è lei che ha lasciato.

Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto”.