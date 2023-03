Alessia Marcuzzi ha un nuovo amore: di chi si tratta

Dopo la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, la conduttrice Alessia Marcuzzi avrebbe trovato un nuovo amore e, secondo indiscrezioni, si tratterebbe di un giovane e talentuoso ballerino.

Alessia Marcuzzi: il nuovo amore

Alessia Marcuzzi ha da poco annunciato la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi e adesso, secondo i rumor in circolazione, avrebbe in atto una liaison con Jody Proietti, 32enne di professione ballerino. Il ballerino ha lavorato anche in tv ed è possibile che proprio grazie al suo lavoro sia entrato in contatto con la celebre conduttrice. Al momento sulla questione non vi sono conferme e il pettegolezzo, lanciato da Chi, non è stato confermato né smentito dalla conduttrice.

La separazione

Dopo mesi in cui si era vociferato che lei e Paolo Calabresi Marconi fossero in crisi, Alessia Marcuzzi ha confermato la fine della sua storia d’amore con il marito e ha affermato di essersi separata da lui in maniera pacifica. La conduttrice ha anche ammesso di essere alla costante ricerca della felicità e di non riuscire ad accontentarsi.

“Devo essere felice, sì. Poi quando ci sono dei figli bisogna che anche loro lo siano, sia chiaro: è vero che sono una sempre alla ricerca di emozioni, ma sono anche molto chioccia come mamma. Parlo con i miei figli delle mie scelte e la mia famiglia — mia mamma, mio papà — mi supporta e mi sostiene sempre, senza farmi sentire mai giudicata. Ci si deve provare nella vita ad essere felici, insomma. Poi non è sempre semplice. Ma oggi sono serena”, ha confessato.