Alessia Marcuzzi: i rapporti con Mediaset dopo l’arrivo in Rai

Alessia Marcuzzi ha svelato quali sarebbero i suoi rapporti con Mediaset dopo il suo addio e l'approdo in Rai.

Alessia Marcuzzi ha svelato come sarebbero i rapporti tra lei e Mediaset dopo il suo addio alla rete dopo 25 anni e il suo approdo in Rai.

Alessia Marcuzzi: i rapporti con Mediaset

Dopo 25 anni d’onorata carriera, Alessia Marcuzzi ha detto addio a Mediaset e molto presto sarà in onda su Rai Due con il programma da lei ideato, Boomerissima.

La conduttrice ha comunque specificato che, nonostante il suo addio, i rapporti con la rete che l’ha resa famosa sarebbero rimasti ottimi. “Abbiamo mantenuto ottimi rapporti, non c’è stato alcun tipo di discussione o di litigio e sono felice. Insomma, per me questo è stato importante“, ha dichiarato la conduttrice, che sarebbe più emozionata che mai per la sua nuova esperienza in tv.

Il programma Boomerissima

Boomerissima è un programma ideato dalla conduttrice anche grazie al rapporto con suo figlio Tommaso (che lei stessa ha ammesso di volere accanto a sé proprio nello show).

Quanto al programma, la Marcuzzi ha confessato: “Questa trasmissione me la sono cucita addosso. La verità è che l’ho scritta insieme ai miei autori. Appena abbiamo concluso la scrittura abbiamo pensato che fosse un programma perfetto per Rai Due. Così ho parlato con Stefano Coletta, gli ho mostrato un disegno anche dello studio e così è nato tutto il progetto“.