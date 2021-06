Alessia Marcuzzi: il rinnovo del contratto in Mediaset tarda ad arrivare, come mai?

Il rinnovo di Alessia Marcuzzi nell'azienda di Cologno Monzese non è ancora avvenuto: cosa sta succedendo tra Mediaset e la bionda conduttrice?

Un rumors parecchio insistente circola da qualche tempo fra i corridoi di casa Mediaset. Tale voce riguarda nel dettaglio uno dei volti femminili più noti dell’azienda di Cologno Monzese, ovvero la brava e bella Alessia Marcuzzi.

ALESSIA MARCUZZI POTREBBE LASCIARE MEDIASET? “SERI PROBLEMI, RINNOVO NON SCONTATO” https://t.co/MCjh0xNzda — BubinoBlog (@bubinoblog) June 15, 2021

Se per Maria De Filippi è pressoché certa la conferma nell’impresa fondata da Silvio Berlusconi, per Alessia Marcuzzi sembrano invece esserci dei seri problemi. In merito al nuovo contratto della presentatrice romana vi è infatti in atto un vero e proprio giallo, tanto più che quest’anno non è stata nemmeno chiamata a condurre Temptation Island. La produzione del reality pare infatti aver deciso di mandare in onda una serie unica, affidata all’ex gieffino Filippo Bisciglia.

Alessia Marcuzzi sarà rinnovata a Mediaset?

A parte l’impegno con Le Iene su Italia 1 insieme a Nicola Savino, la Marcuzzi si è vista peraltro togliere anche L’Isola dei Famosi, assegnata per la prima volta a Ilary Blasi. Dunque per lei è rimasta davvero poca roba nell’ultima stagione televisiva, ma cosa le sarà riservato nella prossima? Il rinnovo, affatto scontato, in Mediaset sembra dunque in fervente contrattazione, mentre per l’esito della discussione si dovrà attendere probabilmente ancora qualche settimana.