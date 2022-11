Alessia Marcuzzi, il training autogeno: "Voglio ringraziare me stessa"

Alessia Marcuzzi è tornata a divertire i fan dei social con un video ironico in cui ha ringraziato sé stessa.

Alessia Marcuzzi: il video sui social

Alessia Marcuzzi ha postato un video sui social dove, attraverso una serie di filtri, ha prima imitato Snoop Dog e a seguire ha ringraziato sé stessa: “Voglio ringraziarmi per aver creduto in me, voglio ringraziarmi per aver fatto tutto questo duro lavoro, voglio ringraziarmi per non avere giorni liberi, voglio ringraziarmi per… per non aver mai mollato”, ha dichiarato la conduttrice, da alcuni mesi tornata single dopo il suo addio al marito Paolo Calabresi Marconi.

I due non hanno confessato pubblicamente i motivi della separazione e da diversi mesi la conduttrice (che ha detto addio a Mediaset) si sta dedicando a sé stessa.

La separazione

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno annunciato il loro addio con un comunicato ufficiale in cui hanno fatto sapere: “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”. Le voci in merito a una presunta crisi tra i due si intercorrevano ormai da un anno ma i due avevano sempre smentito le ipotesi in circolazione.

Non è dato sapere perché Alessia Marcuzzi abbia deciso di separarsi né se abbia in serbo un nuvoo amore.