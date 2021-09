Il futuro di Alessia Marcuzzi sarà in Rai? Secondo i più informati, ci sarebbe i presupposti per un ingresso spot e uno show da affidare alla conduttrice.

Alessia Marcuzzi in Rai? Il futuro della conduttrice dopo l’addio a Mediaset

Con la diffusione dei palinsesti televisivi che caratterizzeranno la stagione 2021/2022, in tanti continuano a chiedersi quali saranno le sorti di Alessia Marcuzzi, inconsiderazione della sua recente decisione di abbandonare Mediaset.

Dopo anni di impeccabile servizio presso l’emittente del Biscione, infatti, la conduttrice romana ha deciso di interrompere la sua collaborazione professionale con Mediaset e andare alla ricerca di nuove avventure e nuovi stimoli che rivitalizzino la sua carriera.

La posizione in cui si trova attualmente Alessia Marcuzzi la rende uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più richiesti dal mondo del piccolo schermo e con più mercato. Al momento, tuttavia, non è ancora stato rivelato quale sarà il destino della showgirl.

Alessia Marcuzzi in Rai? L’indiscrezione sull’ingresso spot e un programma tutto suo

Sulla base delle notizie diffuse dai più informati, pare che Alessia Marcuzzi stia ricevendo numerose proposte di lavoro.

A questo proposito, sul settimanale Oggi, è stato riportato quanto segue: “I soliti ben informati sostengono che il suo futuro sia in Rai. Parlano di un ingresso spot e poi di un programma tutto suo”.

Per quanto riguarda l0ingresso “spot”, questo potrebbe avvenire in differenti trasmissioni oppure attraverso la partecipazione a Ballando con le Stelle, soprattutto in considerazione del fatto che Milly Carlucci starebbe provando a farla entrare nel cast della prossima edizione.

Nel caso in cui Alessia Marcuzzi optasse per una collaborazione con il talent show Rai, tuttavia, questa potrebbe indossare anche i panni di ballerina per una notte e non essere una concorrente fissa del programma.

Alessia Marcuzzi in Rai? L’offerta di La7 rifiutata

In relazione all’ingresso “spot”, ancora, è anche possibile che questo possa avvenire coinvolgendo Che Tempo Che Fa, in considerazione dell’ottimo rapporto che lega da anni Alessia Marcuzzi a Fabio Fazio. Infine, un’altra ipotesi plausibile è rappresentata anche dal Festival di Sanremo.

Tuttavia, chiunque conosca la conduttrice romana sa che la donna non ha alcuna fretta di concordare i termini per un suo rapito ritorno nel mondo del piccolo schermo e, quando deciderà di riprendere con il suo lavoro, lo farà con obiettivi ben precisi.

Negli ultimi tempi, inoltre, pare che Alessia Marcuzzi abbia rifiutato un’offerta di La7 che avrebbe voluto affidarle un nuovo programma da trasmettere nel preserale.