Alessia Marcuzzi incontra orsa coi cuccioli a Yellowstone: il post con il pensiero per Andrea Papi

Alessia Marcuzzi in questi giorni si trova in America, precisamente al Parco Nazionale dello Yellowstone. La conduttrice italiana nel corso della sua escursione in mezzo alla natura ha avuto il piacere di incontrare sulla sua strada un’orsa con ben quattro cuccioli. Gli animali, visti anche i tanti fotografi e turisti, hanno rapidamente attraversato la strada e sono tornati nel fitto della foresta. La Marcuzzi nella didascalia del video ha scritto lungo post ricordando Andrea Papi.

Il post di Alessia Marcuzzi dallo Yellowstone, il pensiero per Andrea Papi

Alessia Marcuzzi di fronte ad una scena simile, ma drammaticamente opposta a quanto successo in Trentino qualche settimana fa, ha tenuto a dedicare un pensiero ad Andrea Papi.

Ecco il post di Alessia Marcuzzi:

Dal parco di Yellowstone, dove il traffico si ferma per far passare mamma Orsa e i suoi cuccioli.

Con questo post non voglio far passare la morte di Andrea Papi in secondo piano e non possiamo paragonare il parco naturale di Yellowstone con i boschi limitrofi ai paesi in Trentino,

ma voglio far capire che con una buona gestione e spiegazione di come poter convivere con questi animali ( che ricordiamoci sono i proprietari del bosco piu’ di noi!) forse si poteva evitare quella tragedia.

Riporto qui le parole del padre:

“Le vendette simboliche non ci interessano, la colpa della tragedia non può essere circoscritta a un’orsa. Ucciderla non significa fare giustizia.”