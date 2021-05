Alessia Marcuzzi indignata sui social: lo sfogo della presentatrice sui Maneskin

Alessia Marcuzzi ha commentato ferocemente sui social l'accusa rivolta ai Maneskin da parte di alcuni francesi dopo l'Eurovision Song Contest

Dal proprio account Instagram Alessia Marcuzzi ha detto la sua in merito al dibattito sorto sul caso dei Maneskin all’Eurovision Song Contest. Nelle scorse ore la stampa francese ha infatti accusato il frontman del gruppo, Damiano David, di aver fatto uso di droga in diretta tv.

Alessia Marcuzzi difende la band

Dal suo profilo ufficiale, la popolare conduttrice romana ha così postato un chiarissimo messaggio, seguita da una lunga didascalia dove ha preso le difese della giovanissima band:

Iniziando con un esplicito “Je rode”, Alessia Marcuzzi ha dunque precisato: “Senza parole per quello che stanno scrivendo alcuni siti francesi su Damiano. Invece di applaudire una band giovanissima, talentuosa e che ha fatto riscoprire il rock a chi pensava che il rock fosse morto. Invece di farli gioire in una serata per loro (e aggiungerei anche per noi!) così importante. Siete solo dei rosiconi, lo penso davvero. E visto che tanti francesi non si riconoscono nelle parole di @parismatch_magazine e altri blog, chiedo proprio a loro di denunciarlo”.

Sottolineando infine come non si possano scrivere cose così gravi “minando la carriera e la reputazione di ragazzi cosi giovani, con questa leggerezza”, anche lei si è unita alla speranza delle colleghe Selvaggia Lucarelli e Simona Ventura che sia la Sony sia gli stessi Maneskin procedano per via legali contro il “Paris Match”.