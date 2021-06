Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni: “Con grandissima sofferenza”

Alessia Marcuzzi ha annunciato di aver lasciato Mediaset dopo 25 anni d'onorato servizio. La notizia ha lasciato i fan senza parole.

Alessia Marcuzzi ha confessato via social di aver chiuso il suo contratto con Mediaset dopo 25 anni di carriera.

Alessia Marcuzzi: l’addio a Mediaset

Dopo 25 anni di carriera tv Alessia Marcuzzi ha manifestato la sua intenzione di lasciare Mediaset.

Lei stessa ha dato l’annuncio via social, specificando di aver chiuso il suo contratto con l’emittente tv che, in questi anni, le aveva affidato la conduzione di alcuni dei suoi programmi di punta. “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta”, ha scritto la conduttrice, e ancora: “Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti- È per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni (…) Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ci ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare.

Io lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono”.

Alessia Marcuzzi, l’addio: le reazioni

La notizia dell’addio a Mediaset da parte di Alessia Marcuzzi ha sconvolto i suoi fan e in tanti tra follower, amici e colleghi hanno commentato il post della conduttrice.

Tra questi anche l’influencer Chiara Nasti, che ha scritto: “Amore, fai quello che ti senti di fare, sei una grande donna e mamma! Sono con te”, mentre Sandra Milo ha commentato il post della conduttrice scrivendo: “Rispetto la tua scelta ma sono sicura che mancherai a tutti. Spero di rivederti presto, ovunque tu voglia, riempire il video col tuo bel sorriso”. Come lei tantissimi altti hanno commentato il post di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi: i progetti

Alessia Marcuzzi ha annunciato di voler dire addio a Mediaset dopo 25 anni perché, anche a causa dell’emergenza Coronavirus, avrebbe avuto tempo per concentrarsi su se stessa e capire quali fossero le sue nuove priorità. La conduttrice è da tempo impegnata con un blog e la produzione di alcuni prodotti dei bellezza per la sua linea beauty Luce. Ora che la conduttrice ha deciso di dire addio a Mediaset, quali saranno i suoi prossimi progetti? In tanti tra i suoi fan, amici e colleghi non vedono l’ora di saperne di più.