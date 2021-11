Alessia Marcuzzi: l’indiscrezioni sulla possibile conduzione di Sanremo insieme ad Amadeus

Voci di corridoio parlano di una possibile co-conduzione di Alessia Marcuzzi a Sanremo insieme ad Amadeus

Sappiamo tutti che Alessia Marcuzzi ha messo in stand-by la sua professione, lasciando sostanzialmente la conduzione dell’Isola dei Famosi, del Grande Fratello e delle Iene su Italia Uno con Nicola Savino. Molti si sono chiesti il motivo per cui una storica presentatrice come lei si sia allontanata dal piccolo schermo.

La scelta di Alessia è momentanea oppure definitiva? Al momento sappiamo solo quello che traspare dalle pagine del settimanale “Chi” di Alfonso Signorini. Sul magazine di gossip è infatti trapelata la notizia di un’opportunità molto succosa per la professionista. Si tratterebbe nello specifico della conduzione su Amazon Prime Video di un nuovo format tutto suo, che la vedrebbe quindi per la prima volta alle prese con la tv on demand.

🟠Alessia Marcuzzi condurrà Sanremo 2022?

La conduttrice dovrebbe affiancare Amadeus per tre serate. Si riformerebbe dopo anni una delle coppie storiche del Festivalbar.

Alessia Marcuzzi all’Ariston con Amadeus?

Nelle ultime ore, tuttavia, un’ulteriore chicca è stata lanciata dal giornale. Questa vedrebbe Alessia Marcuzzi niente meno che in trattativa con Amadeus per la co-conduzione del Festival di Sanremo 2022.

Vedremo dunque la frizzante showgirl romana sbarcare sulle reti Rai insieme allo storico partner del Festivalbar? Sempre secondo il magazine di Signorini, non sarebbe peraltro confermata la presenza di Fiorello alla kermesse canora, mentre Roberto Benigni potrebbe fare il suo grande quanto atteso ritorno al teatro Ariston.