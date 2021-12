Alessia Marcuzzi lontana dalla tv: “Ecco cosa faccio tutto il giorno”

Alessia Marcuzzi ha confessato ai fan come trascorrerebbe le sue giornate dopo il suo addio al piccolo schermo.

Attraverso i social Alessia Marcuzzi ha risposto alle domande dei fan e ha confessato come starebbe trascorrendo il suo tempo lontana dalla tv.

Alessia Marcuzzi lontana dalla tv

Pochi meis fa Alessia Marcuzzi ha detto addio a Mediaset dopo 25 anni d’onorata carriera e ha deciso di prendersi un periodo di periodo di pausa dal piccolo schermo.

Attraverso i social la conduttrice ha risposto alle domande dei fan, che le hanno chiesto anche come starebbe trascorrendo il suo tempo lontana dalla tv. “Sono molto serena. Lavoro comunque per le mie aziende. Ho un gruppo di persone fantastiche che lavorano con me e che stimolano ogni giorno la mia creatività. E poi ho più tempo per la mia famiglia, i miei amici e le mie passioni”, ha dichiarato la conduttrice, che da qualche anno è impegnata nella gestione del suo brand dedicato al beauty, Luce Beauty e Marks & Angels.

La conduttrice inoltre gestisce il suo blog La Pinella, dove dispensa costantemente consigli di bellezza e di benessere, ma anche relativi al mondo della moda e dei viaggi.

Alessia Marcuzzi: l’addio alla tv

Alessia Marcuzzi ha annunciato via social di aver deciso di dire addio a Mediaset e ha spiegato di essere alla ricerca di nuovi stimoli per quanto riguarda la sua carriera. In tanti tra i suoi fan si chiedono quando la conduttrice tornerà finalmente a condurre qualche programma tv.

“Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: Che cosa vuoi diventare?. E rispondersi. Mi sono detta: Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire”, ha dichiarato a tal proposito la conduttrice.

Alessia Marcuzzi: la vita privata

Lontana dal piccolo schermo la conduttrice continua per altro a dedicare molto del suo tempo ai grandi amori della sua vita: il marito, Paolo Calabresi Marconi, e i due figli, Tommaso (nato dall’amore tra la conduttrice e Simone Inzaghi) e la piccola Mia (nata dalla relazione tra la conduttrice e Francesco Facchinetti). Oggi la conduttrice ha un ottimo rapporto anche con i suoi ex e ha costruito una vera e propria famiglia allargata.