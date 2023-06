Alessia Marcuzzi è finita nel mirino degli haters per via di alcune foto in cui la si vede ridere forzatamente.

Alessia Marcuzzi: le critiche degli haters

Alessia Marcuzzi è stata travolta da un’ondata di critiche sui social per via di alcuni scatti da lei condivisi e in cui sembrerebbe ridere forzatamente. “Secondo me il sorriso è finto, mah”, le ha scritto un utente tra i commenti alla foto, mentre altri hanno aggiunto: “Beata te che sorridi sempre”, oppure: “Ma perché sti sorrisi forzati”.

La conduttrice al momento non ha replicato alle critiche in circolazione, e in tanti si chiedono se lo farà.

Alessia Marcuzzi ha da poco attraversato un periodo di grande cambiamento per quanto riguarda la sua vita privata e sembra aver ritrovato la serenità dopo la sua separazione dal marito, Paolo Calabresi Marconi. Al momento la conduttrice risulta essere single e in tanti si chiedono se, prima o poi, riuscirà a trovare la persona giusta per lei. Sulla questione lei stessa ha preferito mantenere il più totale riservo e per quanto riguarda il suo addio al marito ha detto: “Si tratta di non avere paura di prendere la strada più difficile in nome di quella ricerca della felicità che io, forse anche in modo bambinesco, continuo a ritenere troppo importante”, ha dichiarato in seguito al suo addio al marito.