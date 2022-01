Alessia Marcuzzi non torna in tv: “Sto bene dove sto”

Alessia Marcuzzi ha smentito le notizie in circolazione in merito al suo presunto ritorno in tv.

Alessia Marcuzzi ha smentito le notizie in circolazione riguardanti un suo presunto e imminente ritorno in tv.

Alessia Marcuzzi non torna in tv

Nelle ultime settimane si è sparsa la voce che presto Alessia Marcuzzi sarebbe tornata in tv e per di più alla conduzione di un suo programma Mediaset: Le Iene.

La questione è stata smentita dalla stessa conduttrice che, nelle sue storie via social, ha scritto: “Ci tengo a dirvi (perché leggo di un mio ritorno in tv) che il mio pensiero non è cambiato e che sto ancora bene dove sto”.

Alessia Marcuzzi: l’addio alla tv

A giugno era stata la stessa conduttrice a annunciare via social che, dopo 25 anni d’onorata carriera, avesse deciso di dire addio a Mediaset.

“Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”, aveva scritto la conduttrice.

Alessia Marcuzzi oggi: cosa fa

Dopo l’addio al piccolo schermo la conduttrice ha deciso di ritagliarsi del tempo per sé e per i suoi progetti. Da alcuni anni è concentrata sul suo brand di prodotti di bellezza, Luce, e ovviamente continua a coltivare i suoi interessi e il blog La Pinella. La conduttrice ha anche avuto modo di trascorrere più tempo in compagnia dei figli, Tommaso e Mia, a cui è estremamente legata.

In tanti si chiedono quando e se la conduttrice tornerà in tv ma, al momento, sembra che questa cosa non sia tra i suoi piani.