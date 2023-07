Leoni da tastiera in azione dopo il caso De Martino. Alessia Marcuzzi non si scompone davanti agli haters.

Abito color carne. Lei seduta sul muretto in pietra, al riparo da una recinzione in legno che ricorda le ambientazione di Temptation Island. Le scarpe col tacco a spillo e punta fatale. Una foto molto sensuale a piedi nudi che diventa bersaglio dei leoni da tastiera. Alessia Marcuzzi ignora con ironia il veleno dell’odio che scorre sui social.

Alessia Marcuzzi, valanga di insulti per la foto a piedi nudi: cos’è successo

Gli haters sempre in agguato passano il tempo a insultare le celebrità su Instagram. Non è una novità, ma adesso va di moda anche “blastare” i leoni da tastiera. Così, più che leoni, in realtà appaiono pusillanimi forti dietro lo schermo e deboli davanti ai forti.

Lei, Alessia Marcuzzi, invece non si scompone e non si lascia scalfire dalle indiscrezioni, vere o presunte che siano, come quella montata su Stefano De Martino. La Pinella, che riesce a catturare l’attenzione di tutte le generazioni, è stata bersaglio di critiche e insulti inaccettabili per aver postato una foto in cui sorride spensierata e a piedi scalzi. Uno scatto sensuale e di estrema eleganza, che lascia stupiti davanti alle reazioni offensive di alcuni follower.

“Ma non ti vergogni alla tua età a stare con De Martino?”

Forse le critiche su età e abbigliamento sono un pretesto dei tanti profili non verificabili per riaprire il caso De Martino. “Eri nel pinnettu di Temptations Island!!??”. Oppure: “Ma davvero stai con Stefano De Martino?”. “Dillo che sei l’amante di Totti”. “Ma non ti vergogni alla tua età a stare con De Martino?”.

Tra proposte indecenti (c’è chi aspetta e spera di poter “fare una cosa a tre”) e offese che si commentano da sole, il caso De Martino continua a tenere banco sulle cronache rosa. Dopo “il mistero della fede” che l’ex ballerino di Amici si è sfilato durante la presentazione dei palinsesti Rai, seduto al fianco della “boomerissima”, anche la moglie Belen Rodriguez avrebbe rimosso un selfie con suo marito, nel frattempo a Londra solo e soletto con il figlio Santiago.