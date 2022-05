Alessia Marcuzzi pronta a tornare in televisione? La conduttrice potrebbe sbarcare sulla Rai

Sembra che Alessia Marcuzzi sia in procinto di "tradire" la sua storica azienda Mediaset per tornare sul piccolo schermo, questa volta su Rai 2.

Alessia Marcuzzi potrebbe tornare presto in televisione e “tradire” la sua storica azienda, Mediaset.

Alessia Marcuzzi potrebbe approdare in Rai: l’indiscrezione di Dagospia

La conduttrice sembra infatti essere in procinto di sbarcare sulla Rai dopo un anno sabbatico e 25 in Mediaset, che l’ha resa famosa affidandole molti programmi di successo, come il Festivalbar e L’isola dei famosi, e lasciata nel 2021 con l’obiettivo di prendersi del tempo per sè.

L’indiscrezione è stata lanciata dal portale Dagospia. Se si dimostrasse veritiera, confermerebbe la voce che già il 9 marzo 2022 voleva il manager di Marcuzzi Beppe Caschetto in una segreta trattativa con la Rai.

Per lei sarebbe pronto un nuovo format su Rai 2

Alessia Marcuzzi potrebbe tornare su Rai 2, dove nel 1994 aveva affiancato Gigi Sabani ne Il grande gioco dell’oca, nel novembre 2022 con un nuovo format di 5/6 puntate in prima serata con un titolo inedito, prodotto da Endemol Shine.

Le trattative per il nuovo ingaggio sarebbero “in dirittura d’arrivo”.

La conduttrice sarà ospite di Mara Venier nel Domenica In Show

In attesa di una conferma o di una smentita da parte della diretta interessa, sarà possibile vedere Alessia Marcuzzi di nuovo sul piccolo schermo già venerdì 27 maggio, quando la conduttrice sarà ospite di Mara Venier per il suo Domenica In Show.