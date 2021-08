Alessia Marcuzzi spiega perché ha lasciato Mediaset: “Urgenza di libertà”

Alessia Marcuzzi ha svelato perché ha deciso di lasciare Mediaset dopo 25 anni in cui è stata uno dei volti di punta della società.

Sulle motivazioni che avrebbero condotto la conduttrice a tale decisione si sono avvicendate numerose ipotesi, e infine la stessa Alessia Marcuzzi ha parlato del suo bisogno di fare nuove esperienze cercando la sua strada altrove: “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’.

E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”, ha dichiarato la celebre conduttrice.

Alessia Marcuzzi: le parole di Pier Silvio Berlusconi

L’addio della conduttrice a Mediaset è stato commentato anche dall’mministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che ha confermato come fosse stata la conduttrice a congedarsi dall’emittente tv.

“Ho grandissimo affetto e stima per Alessia, ma è lei che ha lasciato”, ha affermato Pier Silvio Berlusconi, e ancora: “Per noi è un’ottima conduttrice, banalmente non siamo più soliti fare dei contratti in esclusiva, facciamo dei contratti a chi ha prodotti in onda. Lei al momento non ne ha.”

Alessia Marcuzzi: l’annuncio

Alessia Marcuzzi ha scritto un lungo post via social manifestando la sua intenzione di dire addio a Mediaset.

La conduttrice ha deciso di farlo pubblicamente prima che la notizia trapelasse e diventasse di dominio pubblico. In tanti tra fan, amici e colleghi si sono dispiaciuti per il suo addio a Mediaset. All’Isola dei Famosi la conduttrice è stata sostituita dalla collega Ilary Blasi, mentre a Le Iene sembra che potrebbe essere Elodie a prendere il suo posto. “La pandemia ha dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro. Ho deciso di comunicarlo all’Azienda con grande sofferenza”, aveva scritto la conduttrice annunciando il suo ritiro, e ancora: “È per questo motivo – non vi nascondo con grande sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni”