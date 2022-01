Alessia Marcuzzi torna in Mediaset? L’indiscrezione

Alessia Marcuzzi, secondo indiscrezioni, potrebbe presto tornare in Mediaset.

Dopo il suo addio a Mediaset sembra che Alessia Marcuzzi potrebbe tornare in tv: la rete starebbe per proporre di tornare in uno dei suoi storici programmi.

Alessia Marcuzzi torna in Mediaset?

La conduttrice ha detto addio alla rete lo scorso giugno ma, secondo l’indiscrezioni in circolazione, Piersilvio Berlusconi sarebbe già a lavoro per farle un nuovo contratto e cercare di riaverla all’interno di uno dei format che l’hanno resa famosa, ossia Le Iene. Per il momento l’indiscrezione non è stata confermata né smentita e Alessia Marcuzzi non ha rotto il silenzio in merito alle ipotesi in circolazione.

Alessia Marcuzzi: l’addio a Mediaset

Lo scorso giugno, dopo 25 anni d’onorata carriera, la conduttrice aveva annunciato attraverso i social di aver deciso spontaneamente di dire addio a Mediaset. “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’.

E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”, aveva dichiarato a tal proposito la conduttrice.

Alessia Marcuzzi lontana dalla tv

In questi mesi la conduttrice ha preso una pausa dai suoi impegni lavorativi e ha deciso di dedicarsi totalmente alla famiglia. Ovviamente non ha smesso di seguire il suo blog, La Pinella, e inoltre si è occupata come sempre del suo brand di cosmetici Luce, altra sua grande passione.

La conduttrice ha fondato il marchio di prodotti di bellezza nel 2020, e oggi sembra che la sua attività vada a gonfie vele.