Alessia Marcuzzi torna in tv: l’annuncio di Mara Venier

A sorpresa Mara Venier ha svelato quando sarà possibile vedere Alessia Marcuzzi di nuovo in tv.

A Che Tempo Che Fa Mara Venier ha annunciato il ritorno di Alessia Marcuzzi in un suo programma tv.

Alessia Marcuzzi torna in tv

Dopo il suo clamoroso addio a Mediaset dopo 25 anni d’onora carriera, Alessia Marcuzzi ha deciso di dedicarsi totalmente alla sua famiglia e al suo lavoro al di fuori dal mondo televisivo (la conduttrice ha fondato una propria azienda dedicata al mondo della bellezza e del benessere).

Inaspettatamente la collega Mara Venier ha però annunciato un suo ritorno nel piccolo schermo: sembra infatti che la bionda conduttrice sarà tra gli ospiti del suo Domenica In Show. Lo speciale che andrà in onda in prima serata venerdì 27 maggio metterà insieme una serie di ospiti e amici di Zia Mara, e tra questi vi sarà proprio la Marcuzzi. In tanti tra i fan del celebre volto tv non vedono l’ora di sapere cosa racconterà l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi al programma tv e molti sperano di avere novità sulla sua futura carriera in tv.

Alessia Marcuzzi: l’addio

Alessia Marcuzzi aveva annunciato di volersi prendere del tempo per sé attraverso un comunicato condiviso via social e in cui aveva scritto: “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: Che cosa vuoi diventare?. E rispondersi. Mi sono detta: Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?.

E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire”, aveva scritto la conduttrice nel suo post sui social.