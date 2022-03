Alessia Marcuzzi intende tornare in tv? Secondo indiscrezioni sarebbero in corso delle trattative tra la conduttrice e la Rai.

Dopo un anno di stop, Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in tv? Secondo indiscrezioni sarebbe in corso una trattativa tra la conduttrice e la Rai.

Alessia Marcuzzi in Rai?

Secondo indiscrezioni la Rai starebbe lavorando a una trattativa per avere per sé Alessia Marcuzzi, che da un anno ha detto pubblicamente addio a Mediaset e ha deciso di interessarsi a nuovi progetti.

Al momento non è dato sapere quale potrebbe essere il programma affidato alla conduttrice, ma in tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più.

Secondo Dagospia la trattativa sarebbe stata gestita direttamente dal manager Rai Beppe Caschetto con l’amministratore delegato Carlo Fuortes e, ovviamente, con il beneplacito del direttore Rai Stefano Coletta. Al momento la conduttrice non ha confermato le voci in circolazione, mentre di recente ha smentito le ipotesi in merito a un suo presunto ritorno a Le Iene.

L’addio alla tv

Alessia Marcuzzi ha annunciato il suo addio a Mediaset con un comunicato condiviso via social in cui ha scritto:

“Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi.

A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”.