Alessia Pifferi ha rivelato l’identità del padre della piccola Diana

Dopo un lungo interrogatorio, Alessia Pifferi ha deciso di parlare. Scoperta l'identità del padre della piccola Diana, la bimba morta di stenti.

L’arcano è stato svelato: Alessia Pifferi, madre della piccola Diana, morta di stenti nella sua abitazione, ha rivelato ai suoi legali l’identità del padre della bambina. Prima dell’interrogatorio la donna non aveva mai parlato di quest’uomo.

Si tratta di un uomo italiano la cui identità, al momento, è nota solo alle forze dell’ordine e agli avvocati di Alessia Pifferi. Il padre della piccola Diana sarà interrogato dagli inquirenti nelle prossime ore per verificare o meno la versione di fatti fornita da Alessia Pifferi. Quasi sicuramente le parole del papà di Diana non saranno utili a ricostruire la dinamica dei fatti, ma potrebbero essere un grande passo in avanti nelle indagini.

Se la madre di Diana non ha voluto mai rivelare l’identità dell’uomo con cui ha concepito la figlia, è stato per nascondere la gravidanza al nuovo compagno, un elettricista del Bergamasco. Alessia Pifferi, mentre la figlia moriva di stenti a casa, era proprio dal suo fidanzato.

Da poco lucida a collaborativa: Alessia Pifferi non ostacola le indagini

Intanto Alessia Pifferi sembra aver ritrovato la lucidità. Inizialmente era sotto choc e chiedeva addirittura di voler andare al funerale della figlia come se lei quasi non fosse responsabile della morte della piccola.

Adesso invece, dal carcere di San Vittore, il suo atteggiamento è decisamente cambiato. Alessia si sta mostrando molto collaborativa e non sta ostruendo le indagini nei suoi confronti.