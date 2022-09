I messaggi inviati da Alessia Pifferi e trovati dagli inquirenti che hanno analizzato le chat della donna accusata della morte della piccola Diana.

Gli inquirenti hanno analizzato le chat di Alessia Pifferi, la donna accusata dell’omicidio della piccola Diana, morta di stenti. I messaggi inviati dalla donna parlavano di una vita da star, senza figli.

Alessia Pifferi, le chat della madre di Diana: “I figli? Un intralcio alla vita da TV che voglio”

Sono emersi nuovi terribili dettagli sul rapporto tra Alessia Pifferi e la figlia Diana, morta di stenti ad appena 18 mesi dalla nascita. Nelle chat analizzate dagli inquirenti, la 37enne immaginava una “bella vita senza figli“, che considerava come un “intralcio alle speranze“. Come riportato da Il Giorno, in queste chat la donna diceva di essere sollevata per la fine del rapporto con l’ex marito Francesco, perchè aveva conosciuto “l’uomo giusto“, ovvero il compagno da cui è andata per una settimana lasciando la piccola Diana da sola a casa.

La Pifferi ripeteva spesso di volere una vita “bella come quelle che si vedono in televisione“, con autista e abiti che attirassero l’attenzione.

Alessia Pifferi, i pm: “Voleva vivere in un modo anche a scapito di Diana”

I pubblici ministeri hanno spiegato che dalle corrispondenze emerge una “chiara e lucida strategia complessiva di vita che ha guidato tante sue ultime scelte“. I pm hanno spiegato anche che nelle chat analizzate la donna “appare lucidissima nei suoi comportamenti, anche in quelli precedenti alla morte della piccola Diana.

Alessia sceglie cosa fare, sceglie le persone da frequentare, sceglie di rischiare lasciando sola Diana per costruirsi un futuro, suo personale prima di tutto e sopra tutto“. Le conversazioni della 37enne raccontano molto secondo la Procura, “della personalità della donna e del mondo in cui lei pensava, immaginava, di poter vivere. Anche a scapito della bambina“.