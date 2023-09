Nuove sconcertanti rivelazioni fatte da Alessia Pifferi, che in queste ore ha confessato di aver venduto il suo corpo più volte per fare regali al compagno.

Alessia Pifferi si prostituiva

Alessia Pifferi vendeva il suo corpo mentre nella stanza a fianco c’era la piccola Diana.

Queste le ultime news del caso che ha fatto accapponare la pelle a tutta Italia. Alessia Pifferi ha spiegato in aula che per compiacere il compagno, sperando nel matrimonio, era solita prostituirsi in casa per fargli dei regali.

Nell’udienza di ieri l’imputata con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato ha detto ancora una volta che all’epoca dei fatti non tornò da Diana per la paura della reazione del fidanzato, da cui si era recata per alcuni giorni.

La relazione fra Alessia Pifferi e il fidanzato

L’avvocata della donna ha spiegato che il compagno non ha responsabilità. Alessia, molto fragile psicologicamente, si è trovata in una situazione che non ha saputo gestire, intanto era terrorizzata dal perdere il compagno.

Ha detto più volte che lui rifiutava Diana perché non era figlia sua.

Alessia Pifferi e la speranza di una proposta di matrimonio

Il rapporto fra Alessia e il compagno era molto particolare, fatto di alti e bassi, lei però sperava in una proposta di matrimonio.

Per questo si era prostituita, così da avere i soldi per fargli regali, come un giro in limousine.

Secondo lo psichiatra che segue l’imputata, l’instabilità di Alessia è stata causata proprio dalla relazione tormentata, che l’ha portata ad avere comportamenti inadeguati. Non era la prima volta d’altronde che abbandonava la bambina sola in casa.