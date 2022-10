Dopo il fermo avvenuto il giorno del compleanno del 28 settembre Alessia Piperno sarebbe stata condotta dai poliziotti nel carcere di Evin a Teheran

Novietà sul caso di Alessia Piperno, l’italiana arrestata in Iran sarebbe nel carcere di Evin a Teheran, un vero inferno. La 30enne romana fermata dopo gli scontri sulla morte di Masha Amin pare fosse reduce dal Kurdistan e che sia stata intercettata dalla polizia iraniana il 28 settembre, giorno del suo compleanno.

A darne menzione l’Ansa, che spiega anche come Alessia sia stata condotta in carcere dopo il fermo. Fermo che secondo le informazioni in possesso del padre, sarebbe stato messo in atto dagli agenti “il giorno del suo compleanno, il 28 settembre”.

Alessia Piperno nel carcere di Evin

E dal carcere di Evin Alessia avrebbe telefonato in Italia per chiedere aiuto. Ci sono poi informazioni aggiuntive riportare da Open: Alessia sarebbe stata reduce anche da un soggiorno nel Kurdistan iraniano, una zona in cui le attenzioni dei servizi per ogni presenza è triplicata rispetto a quelle standard già molto severe.

Le fonti: “Lo scopo è politicizzare il caso”

Fonti primarie spiegano che in questo momento il silenzio è la migliore opzione, questo sulla scorta di una non meglio precisata “volontà di politicizzare l’arresto a prescindere dalle circostanze che lo hanno determinato”. Il Corriere della Sera spiega inoltre che il carcere di Evin è tra i nomi delle strutture che “destano più preoccupazione assieme a quello di Qarchak, la prigione femminile di Shahr-e Ray”.

Quell‘istituto femminile infatti viene definito un vero “inferno”.