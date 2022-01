Alessia Quarto a C’è posta per te, arriva anche il commento di Mara Venier

Anche Mara Venier ha commentato a caldo la vicenda della giovane Alessia Quarto che ha rifiutato il suo ex a "C'è posta per te".

In queste ultime ore non si parla d’altro. La storia della giovane Alessia Quarto che ha scelto di rifiutare a C’è posta per te il suo ex che l’aveva tradita con la cugina ha fatto il giro dei social.

Sono moltissimi i commenti sul web tanto che anche la “signora della domenica” Mara Venier ha detto la sua.

Le parole di Mara Venier sono state brevi eppure incisive, come è del resto nel suo stile. “Non era la zia…“, ha commentato in un post pubblicato su Instagram da Trash Italiano, giocando in qualche modo con il suo soprannome come è solita fare.

Alessia Quarto Mara Venier: il messaggio a caldo sui social della giovane

Nel frattempo Alessia Quarto sui social ha commentato quanto le è successo in queste ultime ore. “Mi avete bloccato il telefono. Chiedo scusa per la faccia da Covid, sono senza parole. Volevo ringraziarvi per i tanti messaggi, ma sono questa. Fino a un quarto d’ora fa mi conosceva solo papà, mi hanno chiamato la ‘queen’, ma chi sò?”.

Alessia Quarto Mara Venier, è boom su instagram

Nel frattempo il profilo di Instagram di Alessia Quarto ha fatto letteralmente il boom sui social tanto che il numero dei follower è salito nel giro di poche ore a quota 36mila.