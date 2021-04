Alessia Ventura è diventata mamma: è nata la piccola Ginevra

Alessia Ventura ha annunciato via social la nascita della sua prima figlia, la piccola Ginevra.

Alessia Ventura è diventata mamma per la prima volta: durante la notte del 27 aprile la showgirl ha messo al mondo la sua prima figlia, la piccola Ginevra.

Alessia Ventura è mamma: l’annuncio

Alessia Ventura ha annunciato via social di essere diventata mamma per la prima volta: la conduttrice ha postato una tenera foto in cui si vedono le manine della sua prima figlia, la piccola Ginevra, e nella didascalia ha scritto: “Benvenuta al mondo Amore mio!! Siamo pazzi di te Ginevra” L’emozione più bella della nostra vita”.

Anche il suo compagno, Gabriele Schembari, ha annunciato via social la nascita di Ginevra senza nascondere la sua enorme felicità. Tutto sarebbe andato per il meglio e molto presto la coppia potrà lasciare l’ospedale e fare finalmente ritorno a casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AlessiaVenturaOfficial (@alessiaventuraofficial)

Alessia Ventura e il Covid in gravidanza

Alcune settimane prima del parto Alessia Ventura aveva confessato di aver avuto il Covid all’ottavo mese di gravidanza. Fortunatamente la conduttrice avrebbe avuto solo sintomi lievi, ma non aveva nascosto di esser stata comunque preoccupata per la sua bambina in arrivo. Fortunatamente dopo alcune settimane in isolamento Alessia Ventura è guarita ed è potuta tornare alla sua vita di sempre. In merito al suo contagio insieme al compagno, la conduttrice ha svelato: “Abbiamo fatto entrambi il Covid a dicembre, nonostante tutte le attenzioni.

Io ero già avanti con la gravidanza. Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina, ma per fortuna non ho dovuto fare cure particolari e se ne è andato via da solo: ho avuto un pochino di febbre, bruciore alle vie respiratorie e avevo perso gusto e olfatto. Ero in Sicilia quando è successo e nella nostra quarantena parenti e amici ci hanno fatto arrivare da mangiare di tutto”.

Alessia Ventura: l’arrivo della piccola Ginevra

Attraverso i social Alessia Ventura ha raccontato dettagli e retroscena di questa sua prima gravidanza non ha nascosto di voler al più presto conoscere la sua bambina. Finalmente lei e Gabriele Schembari hanno realizzato il sogno di diventare genitori e in tanti tra i fan, gli amici e i colleghi della conduttrice le hanno fatto gli auguri attraverso i social per l’arrivo della piccola Ginevra. Tra questi anche gli amici Francesco Oppini, Costanza Caracciolo ed Elena Santarelli.