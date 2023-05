Alessio e Gianmarco: "Ecco cosa non si vede in tv di Amici"

Alessio e Gianmarco: "Ecco cosa non si vede in tv di Amici"

Alessio e Gianmarco: "Ecco cosa non si vede in tv di Amici"

A pochi passi dalla finale di Amici di Maria de Filippi, i concorrenti iniziano a tirare le somme, specialmente i ragazzi che sono usciti dal talent show di Mediaset ad un passo dal gran finale. È il caso dei ballerini Alessio Cavaliere e Gianmarco Petrelli: ecco cos’hanno rivelato fuori dalla scuola.

Finita l’avventura ad Amici, i ballerini Alessio Cavaliere e Gianmarco Petrelli si raccontano

Intervistati da Super Guida Tv, i due ballerini hanno rivelato alcuni retroscena della loro esperienza alla corte di Maria de Filippi. Loro che in passato avevano già provato ad accedere ad Amici, prima di riuscire finalmente nell’impresa.

“La Maestra Celentano una volta mi ha detto: ‘tu sei speciale perché hai qualcosa di diverso dagli altri’. Questa è una frase che mi rimarrà per sempre. Lei è andata oltre il lato della danza. Anche quando sono entrato, lei diceva ‘Lo trovo pronto per un futuro’. Poi mi diceva anche che non avrò problemi nella mia carriera futura”, così Gianmarco Petrelli ha voluto ringraziare la sua ex insegnante Alessandra Celentano.

Di certo però ad abbandonare il ballerino non è l’entusiasmo: “È tutto molto particolare, tutto molto nuovo. Tante cose carine che stanno succedendo, dal lavoro, agli incontri con quelle che sono state le persone che mi hanno supportato. Tante cose belle”. Adesso per il giovane talento è arrivato il momento di concedersi un po’ di riposo, ma rivela un sogno nel cassetto: “Sicuramente provare a prendere un aereo, andare dall’altra parte del mondo e cercare di ballare in un tour di qualche artista internazionale”.

Alessio Cavaliere: “Ho pensato che il mio corpo non fosse adatto alla danza“

Alessio ha speso belle parole, nel corso dell’intervista, per Maria de Filippi: “Guardandola sempre in tv non riesci a immaginare cosa c’è dietro e che persona è. Una donna eccezionale, straordinaria. Ricordo che alle prove generali della mia prima puntata, lei si avvicinò a me e mi disse: ‘complimenti’. Quella parola la ricorderò per sempre, perché per me significa molto avere un complimento da Maria De Filippi”.

A legare il ballerino a quest’arte ci sarà comunque sempre un rapporto d’amore e odio. Come lui stesso, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato: “Pensavo che il mio corpo non fosse all’altezza di quei ballerini che avevano un corpo statuario. Poi ho iniziato a lavorare su me stesso, a riprendere la mia vita e la mia passione in mano”.