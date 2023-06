A distanza di due mesi dal tragico incidente, la fede nuziale di Alessio Ghersi, il capitano delle Frecce Tricolore morto ad aprile, è stata ritrovata dai volontari di Sos metal detector nazionale grazie allo speciale e inaspettato aiuto di una farfalla.

Alessio Ghersi morto in un incidente, ritrovata la fede nuziale del pilota delle Frecce Tricolore

È morto lo scorso 29 aprile in un drammatico incidente nell’Alta Val Torre, in provincia di Udine, Alessio Ghersi, il capitano delle Frette Tricolori. Al momento del sinistro, il 34enne era in compagnia di un parente. A distanza di due mesi dalla prematura scomparsa dell’uomo, è stata recuperata la sua fede, oggetto che per i familiari di Ghersi aveva un enorme valore affettivo. Secondo quanto raccontato sul ritrovamento della fede, un ruolo fondamentale nelle ricerche è stato svolto da una farfalla.

Le ricerche sono iniziate quando i parenti del capitano dell’aeronautica, sposato e padre di due bimbi piccoli, si sono rivolti a Sos metal detector nazionale, un’associazione di volontariato senza scopo di lucro che offre il proprio aiuto a chiunque abbia perso un oggetto metallico prezioso o che abbia un enorme valore affettivo e desideri ritrovarlo. Proprio con questa speranza, i parenti del 34enne si sono rivolti all’associazione.

“I nostri soci Luca Loprete e Massimo Gardin si sono resi disponibili a una perlustrazione con i loro cercametalli, anche se, appena arrivati sul luogo dello schianto (tutt’altro che agevole da raggiungere), si sono resi conto dell’estrema difficoltà dell’intervento a causa della miriade di fusioni metalliche presenti, causate dall’esplosione del velivolo e dal suo incendio”, ha detto Luciano Diletti, presidente nazionale di Sos metal detector nazionale, al Corriere della Città.

Il racconto dei volontari di Sos metal detector nazionale

Nonostante le difficoltà incontrate durante le ricerche, i due volontari hanno deciso di non arrendersi. E, proprio quando ogni speranza sembrava persa, Loprete ha raccontato che una farfalla gli ha sfiorato il volto cominciando a volare intorno alla bobina del suo metal detector per poi spostarsi sul terreno vicino all’uomo.

L’incredibile vicenda è stata confermata da Gardin che ha raccontato: “Anch’io ho visto la scena, ma sul momento non vi abbiamo fatto caso. Intanto Luca ha iniziato a sondare il punto del terreno che l’insetto aveva sorvolato per qualche secondo. Il risultato è stato il ritrovamento di una delle tante fusioni, che abbiamo controllato con entrambi gli strumenti suggerendoci però di essere al cospetto di un ennesimo pezzetto di alluminio”.

Entrato in possesso del pezzetto di alluminio, Loprete ha spiegato: “Non so perché ma l’ho tenuta separata da tutti gli altri frammenti metallici che avevamo raccolto. Abbiamo proseguito nel nostro servizio e siamo infine rientrati sconsolati perché pensavamo di non aver ritrovato quanto sperava la famiglia del povero pilota”.

Il giorno dopo il ritrovamento del pezzetto di alluminio, i due volontari hanno deciso di portare l’oggetto a un orafo che ha individuato all’interno dell’oggetto dell’oro. Dopo una attenta pulizia con gli ultrasuoni, è stata isolata una parte della fede di Ghersi.