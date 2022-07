Alessio La Padula commenta il flirt con Ilary Blasi: l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è una furia.

Ilary Blasi e Alessio La Padula hanno avuto un flirt? E’ questa la domanda che molti si stanno ponendo dopo l’annuncio della separazione tra la conduttrice e Francesco Totti. L’ex ballerino di Amici ha letteralmente perso la pazienza.

Alessio La Padula e Ilary Blasi hanno avuto un flirt?

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata una specie di fulmine a ciel sereno. Mesi fa, infatti, i due hanno smentito con tutte le forze la notizia di un divorzio imminente e i fan hanno creduto alle loro parole. Adesso, però, la conduttrice e il Capitano hanno perso parecchi consensi. Non solo, anche se la coppia ha chiesto il rispetto della privacy, nelle ultime ore circolano infinite indiscrezioni sui motivi della rottura.

Uno di questi vede Totti infuriato per aver scoperto “messaggini compromettenti” sul cellulare della moglie. Possibile che il mittente sia Alessio La Padula? Il dubbio è nato dopo che, nei mesi scorsi, i due si sono scambiati parecchi like e cuoricini social.

Le parole di Alessio La Padula

Per un po’, Alessio La Padula ha assistito in silenzio al chiacchiericcio sul suo presunto flirt con la Blasi. Nelle ultime ore, però, ha perso la pazienza.

L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha postato su Instagram uno scatto che lo ritrae mentre fa il dito medio. A didascalia, ha scritto:

“Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue”.

Alessio non ha citato apertamente Ilary, ma si coglie che il suo messaggio è rivolto a coloro che hanno dato il via al chiacchiericcio.

Nessun flirt tra Alessio La Padula e Ilary Blasi

Tra Alessio e Ilary Blasi non c’è stato nessun flirt. La Padula, quindi, non è il mittente dei “messaggini compromettenti” che hanno fatto infuriare Totti. Secondo alcune indiscrezioni, l’uomo misterioso che avrebbe scritto alla conduttrice dell’Isola dei Famosi sarebbe Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez. Al momento, l’ex parrucchiere non ha commentato il gossip.