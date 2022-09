Alessio La Padula contro Fabrizio Corona per Ilary Blasi: l'ex ballerino di Amici ha rotto il silenzio.

Alessio La Padula, tramite una serie di Instagram Stories, si è scagliato contro Fabrizio Corona. Quest’ultimo, prima che venisse bandito dal mondo dei social, aveva parlato di un presunto flirt tra l’ex ballerino di Amici e Ilary Blasi.

Alessio La Padula contro Corona per Ilary Blasi

Prima che venisse bloccato da Instagram, Fabrizio Corona ha iniziato il suo “game” volto a demolire Francesco Totti e Ilary Blasi. In merito a quest’ultima, l’ex re dei paparazzi ha condiviso alcuni scatti dei suoi presunti amanti. Tra questi c’era anche il giovane Alessio La Padula, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Qualche mese fa, in molti hanno parlato del probabile flirt tra il ragazzo e la conduttrice dell’Isola dei Famosi, ma il chiacchiericcio si era pian piano consumato.

Adesso Corona l’ha riportato in auge e Alessio ha perso la pazienza. Con una serie di Stories, La Padula si è scagliato contro Fabrizio.

Lo sfogo di Alessio La Padula

Alessio, rivolgendosi direttamente a Corona, ha tuonato:

“Ma perché a 50 anni fai ancora queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile? Tipo me e tanta altra gente. Perché tanto il tuo momento up è finito, è finito! Non c’è più, rassegnati, trovati un lavoro e non rompere il c***o alla gente con le tue cose da bimbiminkia”.

Fabrizio, ovviamente, non ha potuto rispondere alle accuse perché è stato bandito da Instagram.

Quando si sono conosciuti Alessio e Ilary?

Alessio e Ilary si sono conosciuti durante le registrazioni del programma Star in the Star. E’ stato La Padula, infatti, a curare le coreografie che la Blasi ha portato in scena. Ai tempi, i fan più attenti avevano notato che tra il ballerino e la conduttrice c’erano alcuni scambi di like, ma erano in pochi a parlare di flirt in corso.