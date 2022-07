Alessio La Padula e Spinalbese non c’entrato con l’addio di Totti e Ilary: le smentite

I gossip sulle presunte liaison di Ilary Blasi con Alessio La Padula e con Antonino Spinalbese sono stati smentiti.

In queste ore sono circolate numerose indiscrezioni riguardanti delle presunte liaison avute da Ilary Blasi e che avrebbero portato al suo addio al marito Francesco Totti. Sulla questione sono giunte già due smentite.

Ilary Blasi: Alessio La Padula e Francesco Totti

In queste ore sui social si sono avvicendati numerosi gossip riguardanti una presunta liaison tra Ilary Blasi e Alessio Padula (l’ex volto di Amici che la conduttrice ha conosciuto a Star in the Star). La notizia è stata smentita dallo stesso ballerino, che sui social ha postato l’immagine del suo dito medio alzato e ha scritto: “Più sono vuote le teste più sono lunge le lingue”. Il rumor aveva iniziato a circolare quando molti utenti sul web hanno notato degli scambi di like tra lui e la conduttrice, e inoltre Chi ha affermato che lei avrebbe perso la testa per un aitante giovane famoso, ma su chi sia lui non sono state date conferme.

Il gossip su Antonino Spinalbese

A seguire sono circolate indiscrezioni riguardanti un presunto avvicinamento tra la conduttrice e l’ex di Belen Antonino Spinalbese, che lei avrebbe conosciuto durante le sue trasferte milanesi per la conduzione dell’Isola dei Famosi. Anche su questa vicenda non sono emerse conferme e anzi, in tanti sono convinti che non ci sia nulla di vero (Antonino del resto è da poco stato paparazzato in compagnia di Giulia Tordini, sua nuova fiamma).

Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?