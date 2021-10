Alessio Minelli morto nel sonno a 25 anni: trovato senza vita dai colleghi

Alessio Minelli è morto a 25 anni a causa di un malore nel sonno rivelatosi fatale: lascia una moglie incinta e due figli.

Tragedia a Sorbolo Levante di Brescello, comune in provincia di Reggio-Emilia, dove Alessio Minelli è morto nel sonno a soli 25 anni: a trovare il suo corpo rivo di vita sono stati i colleghi che erano andati a svegliarlo per avvisarlo di prepararsi alla giornata di lavoro.

Alessio Minelli morto

Il giovane, residente nel bresciano, stava alloggiando insieme ai colleghi in una struttura vicina all’ex cementificio a Sorbolo Mezzani di Parma, luogo in cui stavano lavorando in quei giorni per conto di una impresa bresciana specializzata in montaggio di strutture, impianti industriali, manutenzioni, logistica e metallurgia.

Mercoledì 20 ottobre, al suonare della sveglia, tutti gli operai si sono alzati tranne Alessio. I colleghi sono dunque andati a vedere se stesse bene e si sono accorti che era privo di sensi, motivo per cui hanno allertato subito i soccorsi.

I sanitari del 118, arrivati l’ambulanza della Croce azzurra e l’automedica di Guastalla, non hanno purtroppo potuto fare nulla se non constatare il suo decesso causato da un malore improvviso nel sonno.

Alessio Minelli morto: lascia due figli

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Brescello per gli accertamenti del caso e la ricostruzione della dinamica dell’accaduto. Dato che le cause del decesso risultano naturali, la magistratura non ha disposto alcuna autopsia e il corpo del giovane è stato messo subito a disposizione dei familiari.

Alessio lascia la moglie incinta e due figli.