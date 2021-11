Alex Belli a Jessica Selassié: “Mi avevi colpito”

Alex Belli e Jessica Selassié si sono lasciati andare ad alcune confessioni nella casa del GF Vip.

Nella casa del GF Vip Alex Belli e Jessica Selassié si sono confrontati a cuore aperto e c’è persino chi ha ipotizzato un interessamento da parte del modello nei confronti della ragazza.

Alex Belli e Jessica Selassié

Alex Belli e Jessica Selassié si erano incontrati la prima volta ben prima del reality show: durante la partecipazione della principessa etiope a Riccanza infatti le era stato chiesto di recarsi nello studio del modello e di posare per lui.

A tal proposito Alex Belli ha domandato alla ragazza: “Perchè eri triste quando sei venuta a scattare da me? Perchè c’era questo alone di tristezza perchè sono entrato nel tuo occhio quando scattavo, quando ti parlavo. Non avevi la stessa luce che hai adesso“, e ancora: “Sai che mi avevi colpito allora? C’erano Tommy (Zorzi ndr), Elettra (Lamborghini ndr), ma tu mi interessavi particolarmente perchè avevi questo retroscena di tristezza”.

Tra i fan del GF Vip c’è persino chi ha ipotizzato che il modello abbia uno speciale interessamento nei confronti della principessa ma al momento, vista anche la piega presa dal suo rapporto con Soleil, la questione sembra improbabile.

Alex Belli e Soleil Sorge

Nella casa del GF Vip Alex Belli ha stretto un particolare feeling con Soleil Sorge e ha finito per mandare su tutte le furie sua moglie, Delia Duran.

La moglie di Alex Belli si è sfogata contro di lui e l’influencer e ha affermato di non essere disposta a perdonare ulteriori comportamenti sconvenienti da parte loro.

Alex Belli: Delia Duran contro Soleil Sorge

Nella casa del reality show Delia Duran aveva affrontato senza mezzi termini Soleil Sorge, secondo lei colpevole di aver sedotto suo marito Alex Belli. “Sei entrata dicendo di portare grande rispetto per le donne ma sei la prima a non averne. L’amicizia, quella vera, per me significa tanto e io non credo che la vostra sia autentica.

Dovresti vergognarti, perché io sono fuori e vedo tutto quello che fate nella Casa. Ti sei dimostrata per quello che sei veramente, una gattamorta”, ha dichiarato la moglie di Alex Belli all’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez che, dal canto suo, ha tentato di difendersi dalle sue accuse.

“Da parte mia non c’è mai stata alcuna intenzione di ferirti, però ti chiedo scusa per qualsiasi cosa che possa averti ferito.

Qui dentro abbiamo vissuto tante emozioni forti che vengono amplificate, ma tra di noi non c’è nulla oltre a una bellissima amicizia”, ha affermato Soleil.