Alex Belli pronto a lanciare una canzone sull'amore libero: il brano ha visto la collaborazione di Emiliano Bassi.

Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, Alex Belli ha trovato nuova linfa vitale. L’attore, che negli anni si è improvvisato anche musicista e cantante, sta per debuttare con una canzone intitolata Amore libero.

Alex Belli: in arrivo la canzone Amore libero

“Coming Soon“, ha scritto Alex Belli a didascalia di un post social in cui annuncia l’arrivo della canzone Amore libero. Dopo l’avventura al GF Vip, nel corso della quale ha illustrato ai telespettatori la sua concezione di chimica artistica, è pronto per mettere in musica la sua filosofia di vita.

Al momento, non si conosce la data di uscita della canzone Amore libero, ma, vista la scritta “Coming Soon“, immaginiamo che non manchi molto.

Tra le Instagram Stories di Belli, però, c’è un altro dettaglio che non possiamo fare a meno di notare. Parlando del brano, Alex ha taggato Emiliano Bassi, batterista, produttore musicale e autore. In passato, il musicista ha lavorato con grandi nomi del panorama italiano: da Gianna Nannini a Laura Pausini, passando per Elisa e Giorgia.

Di cosa parla Amore libero?

Belli non ha parlato del testo di Amore libero, ma possiamo comunque fare qualche ipotesi piuttosto banale.

Considerato il titolo e quanto andato in scena nella Casa del GF Vip, è probabile che la canzoni parli proprio della filosofia di vita di Alex e della moglie Delia Duran. Insomma, si tratta di un altro modo per far parlare di loro. Prima di giudicare il brano, però, dobbiamo ascoltarlo.