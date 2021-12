Alex Belli cerca di riconquistare Soleil: “Dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?”

Alex Belli ha intenzione di riconquistare Soleil Sorge e ha ammesso di provare per lei qualcosa più di una semplice amicizia.

Nella casa del Grande Fratello Vip Alex Belli ha tentato di riconquistare la fiducia di Soleil Sorge e ha praticamente ammesso di provare per lei qualcosa di più che una semplice amicizia.

Alex Belli: la dichiarazione a Soleil Sorge

Nella casa del Grande Fratello Vip Alex Belli sembra essere sempre più vicino a Soleil Sorge e, nelle ultime ore, ha praticamente confessato i suoi sentimenti alla giovane modella.

“Io e te dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo? Se io e te ci amiamo non è un problema , gli altri sono un problema. […] Mi hanno chiesto cosa penso di te. Io ho detto che non lo so, so solo che mi piace anche quando fa la str**za e l’accetto così com’è, anche se mi fa arrabbiare di brutto. Mi piace in ogni modo anche nei momenti di scontro“, ha dichiarato il marito di Delia Duran che, secondo molti dei telespettatori, starebbe recitando una parte al solo fine di ottenere visibilità.

Alex Belli: lo sfogo di Adriana Volpe

A quanto pare a non credere alla sincerità del modello vi è anche Adriana Volpe, che attraverso i social ha tuonato: “Per me è innamorato di se stesso e delle sue videoclip. Alex = narcisista artistico. E prima “mi sono innamorato di te” e poi “Soleil è stanca, travisa le cose” e poi “io resetto tutto quando esco” Alex ma lo impariamo bene questo copione o no?”

Alex Belli: l’opinione di Soleil

Anche Soleil non sembra più essere tanto convinta nella sincerità del modello che, secondo lei, potrebbe anche aver architettato tutto proprio insieme a sua moglie al solo fine di ottenere visibilità.

“O mi hai preso per il cu*o tutto il tempo o c’è qualcosa che non quadra. Che la nostra amicizia e complicità sia vera non ho dubbi, ho dubbi che tu l’abbia strumentalizzata d’accordo con Delia. Forse non pensavate di essere sgamati perché vi credevate bravi attori”, ha dichiarato Soleil, mentre Belli le ha risposto: “È una strategia di mer*a, che sta attuando lei ma io non c’entro niente.

Non mettermi in dubbio. Se c’era un trama era quella di venire qui e mostrate il nostro amore… questo è quello che ci siamo detti prima di venire qui”.