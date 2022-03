Alex Belli contro Antonio Medugno: tweet di avvertimento per "TikTokio".

Anche se si trova in Egitto, Alex Belli non smette di alimentare il suo “game“. L’attore, attraverso i suoi canali social, si è scagliato contro Antonio Medugno, incolpandolo di essersi avvicinato troppo alla donna che ama. Si riferisce a Delia Duran oppure a Soleil Sorge?

Alex Belli contro Antonio Medugno

Alex Belli è tornato a cinguettare. Questa volta la destinataria delle sue parole non è la moglie Delia Duran e nemmeno l’ex amica speciale Soleil Sorge. Nel suo mirino è finito Antonio Medugno, colpevole di essersi avvicinato troppo alla donna che ama. Secondo l’attore, il concorrente del GF Vip ha anche fatto delle battute con “doppio senso” alla sua dolce metà, per cui dovrebbe fare attenzione e tornare al suo posto.

Alex, via Twitter, ha tuonato:

“Caro TikTokio, sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia”.

Perché Alex Belli si è infuriato?

Stando al messaggio scritto da Belli sui social, Antonio ha fatto delle battute too much a Delia e l’ha guardata con uno sguardo da conquistatore.

Considerando il fatto che, dopo la diretta del GF Vip, Medugno ha vissuto momenti molto delicati, viene spontaneo chiedersi dove Alex abbia visto questi approcci esagerati. E’ vero che la Duran è stata vicina al suo coinquilino in ogni modo, ma nessuno ha visto qualcosa di eccessivo. Pertanto, sembra che l’attore stia trovando un nuovo modo per alimentare il suo “game“.

La reazione dei fan

Antonio è entrato nel cuore dei fan del GF Vip, motivo per cui il messaggio di avvertimento di Alex è stato visto del tutto fuori luogo.

Non a caso, su Twitter si legge: “Non potendo parlare più di Soleil, non potendo parlare più di amore e triangoli, il nuovo obiettivo di Alessandro Gabelli è il povero Antonio. E noi che facciamo? Votare votare votare Antonio e Sophie” oppure “Qui eri geloso di Soleil… tesoro, stai diventando un brutto copia e incolla di te stesso… cambia copione man, non ti crede nessuno… Comunque Delia sta molto bene con Antonio, senza di te prende vita quella donna” o ancora “Viene da domandarsi chi è la donna che ami! Visto che tre settimane fa Antonio e Delia erano molto vicini, flirtavano pesantemente e non hai detto nulla! Adesso si avvicina a Soleil e ti svegli! Man, chi è la donna che ami?“. Si attendono sviluppi sul proseguimento del “game” di Alex Belli.