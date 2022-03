Alex Belli contro Barù: l'attore asfalta il concorrente del GF Vip e si prepara ad un confronto.

Anche se Alex Belli non è più un concorrente del GF Vip, la presenza della moglie Delia Duran lo rende comunque protagonista. Nelle ultime ore, l’attore si è scagliato contro Barù, descrivendolo come una persona poco elegante.

Alex Belli contro Barù

Alex Belli continua, a giorni alterni, a sganciare frecciatine social nei riguardi dei concorrenti del GF Vip. Mentre la scorsa settimana ce l’aveva con Antonio Medugno, questa volta nel suo mirino è finito Barù. L’attore, che sembra aver aderito al famoso bonus litigate, sostiene che il nobile toscano non sia una persona molto elegante. Pertanto, dovrebbe solo prendere ispirazione da lui e della moglie Delia Duran. Via social, Alex ha tuonato:

“Caro il mio Barù, capisco il tuo umorismo tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria gratuita. Io parlo di amore libero, tu di rutto libero, ma Barù dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà?”.

Molto probabilmente, nella prossima puntata del GF Vip ci sarà un confronto tra Belli e Barù.

Perché Alex ce l’ha con Barù?

In tutto ciò, perché Alex ce l’ha tanto con il concorrente del GF Vip? Semplice, l’attore non ha gradito il confronto che sua moglie Delia ha avuto con il nobile toscano. Il face to face è andato avanti dopo le nomination, quando la donna ha voluto chiarire al coinquilino il motivo per cui l’ha votato.

La Duran ha ammesso:

“Sono sincera devo dirti la verità, ti ho votato, però di volevo spiegare il motivo. La mia motivazione è stata vera, ho detto che non ho legato con te come ho legato con gli altri. Non si tratta di antipatia, anzi, a me stai molto simpatico e c’è un bel rapporto spero. Poi dici che io e Alex abbiamo finto, ma al di là del rapporto tra me e Alex, devi vedere quello che è successo qui dentro la Casa”.

La replica di Barù che ha fatto infuriare Alex

Barù, che non ha mai sopportato la storia che Delia e Alex hanno portato in scena, ha replicato:

“Figurati, tu non devi sentirti in colpa. Ti reputo una persona buona ma io a te e Alex non vi voglio rivedere più fuori di qui. Sarai anche buona, ma ciò non esclude tutti gli altri pareri che ho su di te. Hai legato meno con me ma molto di più con Jessica o con Lulù dopo averle insultate solo qualche settimana fa. Mi spiace ma dopo il GF te e Alex non voglio proprio vedervi, questo è quanto. Giuro, se poi ti vedo per sbaglio ok. Ma non solo Alex, anche te da sola non voglio rivederti”.

Come dice Alex, Barù avrà parlato solo del “rutto libero“, ma lui, oltre all’amore libero, non ha fatto altro che recitare un copione mal scritto.